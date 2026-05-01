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Concert de printemps Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Concert de printemps Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 11 Rue du Parterre

Ville : 39130 Clairvaux-les-Lacs

Département : Jura

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Clairvaux-les-Lacs

Concert de printemps

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concert de printemps le mai le 23 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs. 4 suites de musiques du monde.

Participation libre.   .

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 72 09  unionmusicaleclairvalienne@gmail.com

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English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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