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Spectacle retour vers le futur Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Spectacle retour vers le futur Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs mardi 30 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 11 Rue du Parterre

Ville : 39130 Clairvaux-les-Lacs

Département : Jura

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Clairvaux-les-Lacs

Spectacle retour vers le futur

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Spectacle retour vers le futur le 30 juin à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.

Arrivée des artistes à 18h45, début du show à 19h.   .

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 95 39 30 

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English : Spectacle retour vers le futur

L’événement Spectacle retour vers le futur Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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