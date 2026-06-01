Spectacle retour vers le futur Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Spectacle retour vers le futur Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs mardi 30 juin 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Spectacle retour vers le futur
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Spectacle retour vers le futur le 30 juin à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.
Arrivée des artistes à 18h45, début du show à 19h. .
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 95 39 30
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English : Spectacle retour vers le futur
L’événement Spectacle retour vers le futur Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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