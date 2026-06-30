Jeux de société à volonté Médiathèque Clairvaux-les-Lacs
Jeux de société à volonté Médiathèque Clairvaux-les-Lacs vendredi 10 juillet 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Jeux de société à volonté
Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-10
Jeux de société à volonté en libre accès tout l’été dès le 10/07. Pour tous les âges dès 2 ans. .
Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68
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English : Jeux de société à volonté
L’événement Jeux de société à volonté Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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