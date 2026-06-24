Un salon d’écoute et de vinyles Médiathèque Clairvaux-les-Lacs vendredi 10 juillet 2026.

Clairvaux-les-Lacs

Un salon d’écoute et de vinyles

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-07-10

Un salon d’écoute et de vinyles. Avec fauteuil, platine, 1 cinquantaine de vinyles. A disposition dès le 10 juillet jusqu’au 03 octobre 2026. Une expo l’accompagne. .

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68

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English : Un salon d’écoute et de vinyles

L’événement Un salon d’écoute et de vinyles Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE