Clairvaux-les-Lacs

Lectures contées d’été

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-29

Lectures contées d’été à la médiathèque de Clairvaux-les-Lacs, trois séances (une pour les 3-9 ans et deux pour les 0-3 ans

– le 9 juillet à 10h pour les enfants de 3 à 9 ans

– le 29 juillet à 9h30 et 10h30 pour les enfants de 0 à 3 ans.

Gratuit, sans inscription. .

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68

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English : Lectures contées d’été

L’événement Lectures contées d’été Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE