Lectures contées d’été Médiathèque Clairvaux-les-Lacs
Lectures contées d’été Médiathèque Clairvaux-les-Lacs jeudi 9 juillet 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Lectures contées d’été
Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-29
Lectures contées d’été à la médiathèque de Clairvaux-les-Lacs, trois séances (une pour les 3-9 ans et deux pour les 0-3 ans
– le 9 juillet à 10h pour les enfants de 3 à 9 ans
– le 29 juillet à 9h30 et 10h30 pour les enfants de 0 à 3 ans.
Gratuit, sans inscription. .
Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68
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English : Lectures contées d’été
L’événement Lectures contées d’été Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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