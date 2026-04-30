Initiation danse Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Initiation danse

Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 11:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Participez avec à une expérience unique où les générations se rencontrent et s’unissent par la danse. Danseur passionné ou simple curieux, explorez divers styles et mouvements au cœur d’une énergie collective vibrante.

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Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

Join us for a unique experience where generations meet and unite through dance. Whether you’re a passionate dancer or just curious, explore different styles and movements at the heart of a vibrant collective energy.

L’événement Initiation danse Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique