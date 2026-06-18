Initiation découverte de la pêche sur le fleuve Loire La Chapelle-d’Aurec jeudi 9 juillet 2026.

La Chapelle-d’Aurec

Initiation découverte de la pêche sur le fleuve Loire

Le Chambon La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

L’AAPPMA de Monistrol Gournier vous propose de découvrir la pêche au coup dans le fleuve la Loire au lieu dit Le Chambon . Matériel fourni. Pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.

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Le Chambon La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

The Monistrol Gournier AAPPMA offers you the chance to try your hand at spearfishing in the Loire River at Le Chambon . Equipment provided. For adults and children aged 8 and over accompanied by an adult.

L’événement Initiation découverte de la pêche sur le fleuve Loire La Chapelle-d’Aurec a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron