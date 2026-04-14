Initiation du travail sur Bois, Atelier, Poiseux

Initiation du travail sur Bois Dimanche 28 juin, 08h00 Atelier Nièvre

Entrée libre de 10h à 12h et 14h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T10:00:00+02:00

Venez découvrir le travail du bois en tournage ou au chantournage par une équipe de passionnés

Atelier 10 Grande Rue 58130 Poiseux Poiseux 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « atdb58130@gmail.com »}]

Tournage-Chantournage