Initiation du travail sur Bois, Atelier, Poiseux
Initiation du travail sur Bois, Atelier, Poiseux dimanche 28 juin 2026.
Initiation du travail sur Bois Dimanche 28 juin, 08h00 Atelier Nièvre
Entrée libre de 10h à 12h et 14h à 17h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T10:00:00+02:00
Venez découvrir le travail du bois en tournage ou au chantournage par une équipe de passionnés
Atelier 10 Grande Rue 58130 Poiseux Poiseux 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « atdb58130@gmail.com »}]
Tournage-Chantournage
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