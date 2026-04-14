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Initiation du travail sur Bois, Atelier, Poiseux

Initiation du travail sur Bois, Atelier, Poiseux

Initiation du travail sur Bois, Atelier, Poiseux dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Atelier

Adresse : 10 Grande Rue 58130 Poiseux

Ville : 58130 Poiseux

Département : Nièvre

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre de 10h à 12h et 14h à 17h

Initiation du travail sur Bois Dimanche 28 juin, 08h00 Atelier Nièvre

Entrée libre de 10h à 12h et 14h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T10:00:00+02:00

Venez découvrir le travail du bois en tournage ou au chantournage par une équipe de passionnés

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Tournage-Chantournage

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