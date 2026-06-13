INITIATION ESCALADE Les Angles
INITIATION ESCALADE Les Angles lundi 24 août 2026.
Les Angles
INITIATION ESCALADE
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-24 16:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Sébastien, moniteur diplômé d’état, vous propose une découverte de l’escalade dans un site majestueux.
Place limitées, créneaux de 30mn. inscriptions en lignes sur lesangles.com
Rdv rocher de Balcère…
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sébastien, a state-certified instructor, invites you to discover rock climbing in a majestic setting.
Limited spots available, 30-minute time slots. Register online at lesangles.com
Meet at the Balcère rock face…
L’événement INITIATION ESCALADE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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