Initiation et découverte de la pelote basque Espelette

Initiation et découverte de la pelote basque

Initiation et découverte de la pelote basque Espelette mercredi 28 octobre 2026.

Initiation et découverte de la pelote basque

Trinquet Doxpi Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

4 spécialités de la pelote basque main nue, pala, xare et chistera.
Réservation obligatoire par téléphone.   .

Trinquet Doxpi Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 64 17 09  contact@euskalkirolak.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation et découverte de la pelote basque

L’événement Initiation et découverte de la pelote basque Espelette a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme Pays Basque