Initiation fraisage numérique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 26 février 2026.
Initiation fraisage numérique
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Initiation au fraisage numérique pour les adultes
Gratuit
Durée 1h30
Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Introduction to digital milling for adults
Free
Duration: 1h30
Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18
German :
Einführung in das digitale Fräsen für Erwachsene
Kostenlos
Dauer: 1,5 Std
Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18
Italiano :
Introduzione alla fresatura digitale per adulti
Gratuito
Durata: 1h30
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18
Espanol :
Introducción al fresado digital para adultos
Gratis
Duración: 1h30
Información y reserva (obligatorias): 05 62 50 16 18
