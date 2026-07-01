AGENDA · Le Tréport
Initiation géobiologie Les Bucoliques Le Tréport
samedi 18 juillet 2026 · Les Bucoliques · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Initiation géobiologie
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Initiation géobiologie avec Charles Imbert. Tarif 20€ .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Initiation géobiologie
L’événement Initiation géobiologie Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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