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Initiation gratuite au golf Golf la Crinière Lamballe-Armor

Initiation gratuite au golf Golf la Crinière Lamballe-Armor samedi 13 juin 2026.

Lieu : Golf la Crinière

Adresse : 2 Route d'Andel

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Lamballe-Armor

Initiation gratuite au golf

Golf la Crinière 2 Route d’Andel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Avec les bénévoles de l’association.
Envie de découvrir le golf dans un cadre exceptionnel ?
Le Golf La Crinière vous ouvre ses portes pour une initiation gratuite accessible à tous !
Venez profiter du beau temps, apprendre les bases du golf et partager un moment convivial entre amis ou en famille   .

Golf la Crinière 2 Route d’Andel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 72 60 

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English :

L’événement Initiation gratuite au golf Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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