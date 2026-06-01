Initiation gratuite au golf Golf la Crinière Lamballe-Armor
Initiation gratuite au golf Golf la Crinière Lamballe-Armor samedi 13 juin 2026.
Lamballe-Armor
Initiation gratuite au golf
Golf la Crinière 2 Route d’Andel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Avec les bénévoles de l’association.
Envie de découvrir le golf dans un cadre exceptionnel ?
Le Golf La Crinière vous ouvre ses portes pour une initiation gratuite accessible à tous !
Venez profiter du beau temps, apprendre les bases du golf et partager un moment convivial entre amis ou en famille .
Golf la Crinière 2 Route d’Andel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 72 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Initiation gratuite au golf Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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