Initiation gratuite au golf Golf la Crinière Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Initiation gratuite au golf

Golf la Crinière 2 Route d’Andel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Avec les bénévoles de l’association.

Envie de découvrir le golf dans un cadre exceptionnel ?

Le Golf La Crinière vous ouvre ses portes pour une initiation gratuite accessible à tous !

Venez profiter du beau temps, apprendre les bases du golf et partager un moment convivial entre amis ou en famille .

Golf la Crinière 2 Route d’Andel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 72 60

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English :

L’événement Initiation gratuite au golf Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor