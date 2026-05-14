Neuillay-les-Bois

Initiation multi pêche carnassier/carpe

1 les étangs Neufs Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 09:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Découverte des étangs de la Brenne par une initiation multi pêche.Familles

Venez découvrir l’initiation multi pêche carnassier carpe. Sortie gratuite encadrée par un animateur de la Fédération de Pêche qui pourra apporter de nombreux conseils. Il y a surement une technique que vous souhaitez découvrir. .

1 les étangs Neufs Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 59 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the ponds of the Brenne region with an introduction to multi-purpose fishing.

L’événement Initiation multi pêche carnassier/carpe Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Brenne