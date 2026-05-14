Initiation multi pêche carnassier/carpe Neuillay-les-Bois
Initiation multi pêche carnassier/carpe Neuillay-les-Bois mercredi 19 août 2026.
Neuillay-les-Bois
Initiation multi pêche carnassier/carpe
1 les étangs Neufs Neuillay-les-Bois Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Découverte des étangs de la Brenne par une initiation multi pêche.Familles
Venez découvrir l’initiation multi pêche carnassier carpe. Sortie gratuite encadrée par un animateur de la Fédération de Pêche qui pourra apporter de nombreux conseils. Il y a surement une technique que vous souhaitez découvrir. .
1 les étangs Neufs Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 59 69
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English :
Discover the ponds of the Brenne region with an introduction to multi-purpose fishing.
L’événement Initiation multi pêche carnassier/carpe Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Brenne
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