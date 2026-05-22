Neuillay-les-Bois

Fête de l’étang

Etang communal Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice et soirée dansante.

Le traditionnel feu d’artifice, la retraite aux flambeaux et le repas républicain sont reportés au 30 août 2025 !! Aux vues des conditions climatiques extrêmes et des risques d’incendie. .

Etang communal Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 12

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English :

Fireworks and dancing.

L’événement Fête de l’étang Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne