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Les cafés du rock Neuillay-les-Bois

Les cafés du rock Neuillay-les-Bois mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Claise

Ville : 36500 Neuillay-les-Bois

Département : Indre

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Neuillay-les-Bois

Les cafés du rock

Claise Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

La communauté de communes Val de l’Indre-Brenne vous propose une semaine de concerts gratuits dans les cafés de son territoire.
Programme à venir.   .

Claise Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

The community of communes Val de l’Indre-Brenne proposes a week of free concerts in the cafés of its territory.

L’événement Les cafés du rock Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Brenne