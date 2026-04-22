Neuillay-les-Bois

Les cafés du rock

Claise Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

La communauté de communes Val de l’Indre-Brenne vous propose une semaine de concerts gratuits dans les cafés de son territoire.

Programme à venir. .

Claise Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire

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English :

The community of communes Val de l’Indre-Brenne proposes a week of free concerts in the cafés of its territory.

L’événement Les cafés du rock Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Brenne