Les cafés du rock Neuillay-les-Bois
Les cafés du rock Neuillay-les-Bois mercredi 1 juillet 2026.
Neuillay-les-Bois
Les cafés du rock
Claise Neuillay-les-Bois Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
La communauté de communes Val de l’Indre-Brenne vous propose une semaine de concerts gratuits dans les cafés de son territoire.
Programme à venir. .
Claise Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire
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English :
The community of communes Val de l’Indre-Brenne proposes a week of free concerts in the cafés of its territory.
L’événement Les cafés du rock Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Brenne