Neuillay-les-Bois

Jeu de piste autour du bocage

Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre de l’ABIC, venez découvrir la richesses des zones humides !

Venez découvrir le bocage, les nombreux habitats et espèces associées à travers un jeu de ludique et amusant ! .

Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20

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English :

As part of ABIC, come and discover the richness of wetlands!

L’événement Jeu de piste autour du bocage Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Brenne