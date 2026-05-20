Jeu de piste autour du bocage Neuillay-les-Bois
Jeu de piste autour du bocage Neuillay-les-Bois mercredi 24 juin 2026.
Neuillay-les-Bois
Jeu de piste autour du bocage
Neuillay-les-Bois Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Dans le cadre de l’ABIC, venez découvrir la richesses des zones humides !
Venez découvrir le bocage, les nombreux habitats et espèces associées à travers un jeu de ludique et amusant ! .
Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20
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English :
As part of ABIC, come and discover the richness of wetlands!
L’événement Jeu de piste autour du bocage Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Brenne
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