Initiation pêche de la carpe Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Initiation pêche de la carpe

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:30:00

fin : 2026-04-16 12:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Initiation à la pêche de la carpe, découverte du matériel, dans un plan d’eau spécifique pour la carpe ! Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable. Prévoir des chaussures fermées, pas de bottes, et des vêtements adaptés à la météo du jour. À partir de 12 ans. .

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Initiation pêche de la carpe Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor