AGENDA · Nogent-sur-Vernisson
Initiation pêche écrevisses Nogent-sur-Vernisson
mercredi 5 août 2026 · Nogent-sur-Vernisson
Informations pratiques
Nogent-sur-Vernisson
Initiation pêche écrevisses
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-26
Initiation à la pêche à l’écrevisses
Initiation à la pêche à l’écrevisses de 9h30 à 12h .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 84 76 37 paulfede45@orange.fr
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English :
Introduction to Shrimp Fishing
L’événement Initiation pêche écrevisses Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT GATINAIS SUD
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