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AGENDA · Nogent-sur-Vernisson

Initiation pêche écrevisses Nogent-sur-Vernisson

mercredi 5 août 2026 · Nogent-sur-Vernisson

Initiation pêche écrevisses Nogent-sur-Vernisson

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
45290 Nogent-sur-Vernisson
Département
Loiret
Tarif

Nogent-sur-Vernisson

Initiation pêche écrevisses

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-26

Initiation à la pêche à l’écrevisses
Initiation à la pêche à l’écrevisses de 9h30 à 12h   .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 84 76 37  paulfede45@orange.fr

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English :

Introduction to Shrimp Fishing

L’événement Initiation pêche écrevisses Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-07-24 par OT GATINAIS SUD

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