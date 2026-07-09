Informations pratiques

Nogent-sur-Vernisson

Journée de rencontres holistiques et de bien-être

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Journée de rencontres holistiques et de bien être

Journée rencontres holistiques et bien-être de 10h30 à 17h30. Réservation recommandée au 07 69 70 69 91 .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 70 69 91

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English :

Holistic Wellness Day

L’événement Journée de rencontres holistiques et de bien-être Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD