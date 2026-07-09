Journée de rencontres holistiques et de bien-être Nogent-sur-Vernisson
samedi 8 août 2026 · Nogent-sur-Vernisson
Informations pratiques
Nogent-sur-Vernisson
Journée de rencontres holistiques et de bien-être
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 17:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Journée de rencontres holistiques et de bien être
Journée rencontres holistiques et bien-être de 10h30 à 17h30. Réservation recommandée au 07 69 70 69 91 .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 70 69 91
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English :
Holistic Wellness Day
L’événement Journée de rencontres holistiques et de bien-être Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD
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