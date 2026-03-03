Carte postale végétale

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-08-20 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-20

Carte postale végétale

Jeudis buissonniers Carte postale végétale . Un partage entre petits et grands ! un moment ludique et éducatif pour se reconnecter à la nature et à ses proches. Réservation obligatoire au 02 38 07 06 47. Tarif adhérents 8€/ non adhérents 10€. Forfait tribu 4 personnes 3 personnes payantes une personne gratuite. Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte. De 10h à 11h30. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 06 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plant postcard

L’événement Carte postale végétale Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-03 par OT GATINAIS SUD