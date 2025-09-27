Marché des producteurs locaux Dimanche

place Aristide Briand Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Marché de producteurs locaux.

Marché des producteurs. De 9h à 12h. .

place Aristide Briand Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53 mairie.ngv@wanadoo.fr

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English :

Local farmer’s market.

L’événement Marché des producteurs locaux Dimanche Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-10 par OT GATINAIS SUD