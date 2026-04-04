Feu d’artifice et bal Nogent-sur-Vernisson
Feu d’artifice et bal Nogent-sur-Vernisson lundi 13 juillet 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Feu d’artifice et bal
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice et bal
A 21h30, à la Mairie distribution de lampions. A 22h, départ cortège avec l’union musicale. A 23h, feu d’artifice à l’étang du Gué Mulet. Repas et buvette dès 19h sur le parking de la mairie animé par CSODJ. Bal après le feu d’artifice. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53
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English :
Fireworks and ball
L’événement Feu d’artifice et bal Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-15 par OT GATINAIS SUD
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