Nogent-sur-Vernisson

Feu d’artifice et bal

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice et bal

A 21h30, à la Mairie distribution de lampions. A 22h, départ cortège avec l’union musicale. A 23h, feu d’artifice à l’étang du Gué Mulet. Repas et buvette dès 19h sur le parking de la mairie animé par CSODJ. Bal après le feu d’artifice. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53

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English :

Fireworks and ball

L’événement Feu d’artifice et bal Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-15 par OT GATINAIS SUD