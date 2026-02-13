La Ferme de l’Arboretum Arboretum des Barres

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

2026-07-11

Les animaux de la ferme de Coqualane débarquent

L’Arboretum des Barres vous présente un week-end exceptionnel avec la Ferme, beaucoup d’animations vous seront proposées les 2 jours d’ouverture. Venez rencontrer les animaux de la ferme pour les nourrir, les brosser, les caresser …. D’autres surprises seront prévues tout au long de ce week-end. Accrobranche, tyrolienne, mini-golf pour amuser petits et grands. 7 .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 06 47 arboretum.desbarres@comcomcfg.fr

