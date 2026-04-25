Nogent-sur-Vernisson

Visio conférence Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Visio conférence Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle

La micro-folie le Vernisson propose une visioconférence Histoires d’art à 16h. sur le thème Le japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle. Durée 2h. Gratuit. Sur réservation au 02 38 07 03 76 ou biblio.ngv@wanadoo.fr .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

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English :

Visio conference Japonisme, collectors and artists of the 19th century

L’événement Visio conférence Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD