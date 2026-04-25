Visio conférence Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle Nogent-sur-Vernisson
Visio conférence Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle Nogent-sur-Vernisson samedi 20 juin 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Visio conférence Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Visio conférence Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle
La micro-folie le Vernisson propose une visioconférence Histoires d’art à 16h. sur le thème Le japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle. Durée 2h. Gratuit. Sur réservation au 02 38 07 03 76 ou biblio.ngv@wanadoo.fr .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visio conference Japonisme, collectors and artists of the 19th century
L’événement Visio conférence Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Nogent-sur-Vernisson (Loiret)
- La nature dans tous ses états à l’Arboretum Nogent-sur-Vernisson 14 mai 2026
- Ciné club Nogent-sur-Vernisson 23 mai 2026
- Visite guidée de l’Arboretum des Barres Nogent-sur-Vernisson 6 juin 2026
- Eveil musical Nogent-sur-Vernisson 6 juin 2026
- Randonnée semi-nocturne Nogent-sur-Vernisson 6 juin 2026