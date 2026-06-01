Spectacle Aieule de Boris Trouplin Nogent-sur-Vernisson
Spectacle Aieule de Boris Trouplin Nogent-sur-Vernisson vendredi 12 juin 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Spectacle Aieule de Boris Trouplin
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Spectacle Aïeule de Boris Trouplin
Spectacle Aïeule de Boris Trouplin. Spectacle solo. Palabre à l’ancienne et transe générationnelle. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 50 86 47 reserver.mph@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aïeule show by Boris Trouplin
L’événement Spectacle Aieule de Boris Trouplin Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Nogent-sur-Vernisson (Loiret)
- Marché des producteurs locaux Dimanche Nogent-sur-Vernisson 14 juin 2026
- Concert d’Angélique Kidjo Nogent-sur-Vernisson 19 juin 2026
- Visio conférence Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle Nogent-sur-Vernisson 20 juin 2026
- Brocante de la St Jean Nogent-sur-Vernisson 28 juin 2026
- Herbier de lecture Nogent-sur-Vernisson 8 juillet 2026