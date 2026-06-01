Nogent-sur-Vernisson

Spectacle Aieule de Boris Trouplin

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Spectacle Aïeule de Boris Trouplin

Spectacle Aïeule de Boris Trouplin. Spectacle solo. Palabre à l’ancienne et transe générationnelle. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 50 86 47 reserver.mph@gmail.com

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English :

Aïeule show by Boris Trouplin

L’événement Spectacle Aieule de Boris Trouplin Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD