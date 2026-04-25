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Brocante de la St Jean Nogent-sur-Vernisson

Brocante de la St Jean Nogent-sur-Vernisson

Brocante de la St Jean Nogent-sur-Vernisson dimanche 28 juin 2026.

Ville : 45290 Nogent-sur-Vernisson

Département : Loiret

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Nogent-sur-Vernisson

Brocante de la St Jean

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Brocante de la St Jean
Brocante de la St Jean organisée par le comité des fêtes, buvette et restauration sur place.   .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 68 39  otsi.nogent.sv@wanadoo.fr

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Brocante de la St Jean

L’événement Brocante de la St Jean Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD

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