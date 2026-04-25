Nogent-sur-Vernisson

Brocante de la St Jean

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Brocante de la St Jean

Brocante de la St Jean organisée par le comité des fêtes, buvette et restauration sur place. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 68 39 otsi.nogent.sv@wanadoo.fr

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Brocante de la St Jean

L’événement Brocante de la St Jean Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD