Brocante de la St Jean Nogent-sur-Vernisson
Brocante de la St Jean Nogent-sur-Vernisson dimanche 28 juin 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Brocante de la St Jean
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Brocante de la St Jean
Brocante de la St Jean organisée par le comité des fêtes, buvette et restauration sur place. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 68 39 otsi.nogent.sv@wanadoo.fr
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Brocante de la St Jean
L’événement Brocante de la St Jean Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD
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