Concert d’Angélique Kidjo Nogent-sur-Vernisson
Concert d’Angélique Kidjo Nogent-sur-Vernisson vendredi 19 juin 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Concert d’Angélique Kidjo
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Diffusion Concert d’Angélique Kidjo Une odyssée africaine
La micro-folie du Vernisson. propose le concert Une odyssée africaine d’Angélique Kidjo à 20h. Durée 1h30. Ouverture des portes à 19h30. Gratuit. Sur réservation au 02 38 07 03 76 ou biblio.ngv@wanadoo.fr .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
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English :
Angélique Kidjo Concert An African odyssey broadcast
L’événement Concert d’Angélique Kidjo Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD
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