Nogent-sur-Vernisson

Concert d’Angélique Kidjo

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Diffusion Concert d’Angélique Kidjo Une odyssée africaine

La micro-folie du Vernisson. propose le concert Une odyssée africaine d’Angélique Kidjo à 20h. Durée 1h30. Ouverture des portes à 19h30. Gratuit. Sur réservation au 02 38 07 03 76 ou biblio.ngv@wanadoo.fr .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

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English :

Angélique Kidjo Concert An African odyssey broadcast

L’événement Concert d’Angélique Kidjo Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD