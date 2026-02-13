Ouverture de l’Arboretum des Barres Nogent-sur-Vernisson

Ouverture de l’Arboretum des Barres

Ouverture de l’Arboretum des Barres. Riche de son histoire, l’Arboretum des Barres est un véritable patrimoine végétal constitué de 2 600 espèces et sous-espèces venues des cinq continents et représentées par quelques 9 250 arbres et arbustes. Cette collection étonnante s’offre au public sur 35 hectares, dont 10 hectares accessibles aux personnes à mobilité réduite. Depuis son ouverture au public en 1985, l’Arboretum des Barres a pour ambition de jouer un rôle majeur en matière d’éducation à l’environnement. 5 .

English :

Opening of the Arboretum des Barres

