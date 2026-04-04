Diffusion du spectacle Sport Fiction Nogent-sur-Vernisson
Diffusion du spectacle Sport Fiction Nogent-sur-Vernisson vendredi 10 juillet 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Diffusion du spectacle Sport Fiction
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Diffusion du spectacle Sport Fiction
Spectacle qui interroge sur les rapports entre sport, danse, image. A 20h. Entrée libre sur réservation. Tel. 02 38 07 03 76. Avec la Micro-Folie Le Vernisson. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
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English :
Broadcast of the show Sport Fiction
L’événement Diffusion du spectacle Sport Fiction Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-15 par OT GATINAIS SUD
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