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Diffusion du spectacle Sport Fiction Nogent-sur-Vernisson

Diffusion du spectacle Sport Fiction Nogent-sur-Vernisson

Diffusion du spectacle Sport Fiction Nogent-sur-Vernisson vendredi 10 juillet 2026.

Ville : 45290 Nogent-sur-Vernisson

Département : Loiret

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Nogent-sur-Vernisson

Diffusion du spectacle Sport Fiction

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Diffusion du spectacle Sport Fiction
Spectacle qui interroge sur les rapports entre sport, danse, image. A 20h. Entrée libre sur réservation. Tel. 02 38 07 03 76. Avec la Micro-Folie Le Vernisson.   .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76 

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English :

Broadcast of the show Sport Fiction

L’événement Diffusion du spectacle Sport Fiction Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-15 par OT GATINAIS SUD

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