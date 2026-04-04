Nogent-sur-Vernisson

Inauguration piste cyclable

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Inauguration piste cyclable

Inauguration de la piste cyclable parcours nogentais. Départ de la Mairie à 10h30. Parcours ouvert à tous. Pot de l’amitié à la médiathèque. Déplacement en vélo ou trottinette. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53

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English :

Bicycle path inauguration

L’événement Inauguration piste cyclable Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-08 par OT GATINAIS SUD