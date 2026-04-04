Inauguration piste cyclable Nogent-sur-Vernisson
Inauguration piste cyclable Nogent-sur-Vernisson samedi 4 juillet 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Inauguration piste cyclable
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Inauguration piste cyclable
Inauguration de la piste cyclable parcours nogentais. Départ de la Mairie à 10h30. Parcours ouvert à tous. Pot de l’amitié à la médiathèque. Déplacement en vélo ou trottinette. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bicycle path inauguration
L’événement Inauguration piste cyclable Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-08 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Nogent-sur-Vernisson (Loiret)
- Spectacle Aieule de Boris Trouplin Nogent-sur-Vernisson 12 juin 2026
- Marché des producteurs locaux Dimanche Nogent-sur-Vernisson 14 juin 2026
- Concert d’Angélique Kidjo Nogent-sur-Vernisson 19 juin 2026
- Ouverture de l’Arboretum des Barres Nogent-sur-Vernisson 20 juin 2026
- Visio conférence Japonisme, collectionneurs et artistes du XIXème siècle Nogent-sur-Vernisson 20 juin 2026