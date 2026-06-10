Initiation pêche Un été au contact de la nature ! Secondigny vendredi 14 août 2026.

Secondigny

Initiation pêche Un été au contact de la nature !

Lac des Effres Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Participez à l’une de nos animations pêche organisées les Vendredis en été !

Un après-midi inoubliable, pour découvrir la pratique de la pêche, la faune et la flore en compagnie de Nicolas, un passionné de pêche, moniteur et guide officiel !

Ouvert à tous. .

Lac des Effres Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 54 25

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English : Initiation pêche Un été au contact de la nature !

L’événement Initiation pêche Un été au contact de la nature ! Secondigny a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine