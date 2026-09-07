Initiation pierre sèche : apprendre à construire un muret traditionnel, parking chateau de Saumane de Vaucluse, Saumane-de-Vaucluse

Informations pratiques

Initiation pierre sèche : apprendre à construire un muret traditionnel Samedi 19 septembre, 09h30 parking chateau de Saumane de Vaucluse Vaucluse

limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir l’art de la pierre sèche en compagnie d’un murailler professionnel. Il vous guidera et vous expliquera les techniques pour construire ou restaurer un muret ou une restanque, dans le respect des traditions.

Que vous soyez seul(e), en couple ou entre amis, rejoignez-nous dans le cadre exceptionnel des Monts de Vaucluse, autour du château de Saumane, pour une expérience conviviale et enrichissante autour d’un savoir-faire ancestral.

parking chateau de Saumane de Vaucluse Montée du chateau de Saumane, Saumane-de-Vaucluse 84800 Saumane-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 21 20 03 https://grandsitelafontainedevaucluse.com http://www.islesurlasorgue.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.islesurlasorguetourisme.com »}] devant le chateau de saumane de nombreuses restanques en pierre sèche sont à restaurer, venez vous initiez au savoir faire de notre territoire pour apprendre a monter un muret en pierre sèche, avec l’aide d’un murailler . PARKING du château de Saumane

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir l’art de la pierre sèche en compagnie d’un murailler professionnel. Il vous guidera et vous expliquera les techniques pour construire ou un ou…

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