Lachy

Initiation pour adultes à l’équitation à Lachy

Le Petit Moulin Lachy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 11:30:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-07-19

Envie de découvrir l’équitation ? Le centre du Petit Moulin à Lachy propose une séance d’initiation dédiée aux adultes, idéale pour faire ses premiers pas en toute confiance.Tout public

Envie de découvrir l’équitation ? Le centre du Petit Moulin à Lachy propose une séance d’initiation dédiée aux adultes, idéale pour faire ses premiers pas en toute confiance.

Pendant 1h30, profitez d’un moment privilégié pour apprendre les bases de l’équitation et vivre une expérience au contact des chevaux.

Une belle occasion de s’initier à une activité nature et passionnante !

Tarif 22 € sur réservation, places limitées.

Dates

→ Dimanche 10 mai 2026, de 10h00 à 11h30

→ Dimanche 19 juillet 2026, de 10h00 à 11h30 .

Le Petit Moulin Lachy 51120 Marne Grand Est +33 7 57 87 64 69

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English : Initiation pour adultes à l’équitation à Lachy

Want to discover horse riding? The Petit Moulin center in Lachy offers an introductory session for adults, ideal for taking your first steps with confidence.

L’événement Initiation pour adultes à l’équitation à Lachy Lachy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région