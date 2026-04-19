Initiation Swing & Jam Session Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 16:00 –

Gratuit : oui En famille

???? Initiation à la danse Swing ouverte à tous.tes !Encadré.e.s par 4 danseur.euse.s de l’association @swingoclock, vous pourrez danser lors d’une initiation. Une jam musicale vous accompagnera tout au long de l’après-midi ! ????>>> Musicien.ne.s vous êtes les bienvenu.e.s pour venir participer à cette jam !Les morceaux joués seront du Swing tempo medium. Le swing est un courant Jazz des années 30-40 développé par la communauté afro-américaine. Il est porté par une musique rythmique, une énergie très caractéristique et une expression individuelle. ????’???????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????’???????????????????? ????’???????????? ???????????????? ? « Swing O’Clock est une association qui donne des cours de Lindy Hop et de Solo Jazz, organise des ateliers et des évènements dansants.C’est également une collaboration avec la vie culturelle nantaise, une démarche sociale et une plateforme pour apprendre et découvrir un pan de la culture afro-américaine. »

Taproom Aerofab Nantes 44200

https://www.instagram.com/taproomaerofab/



Afficher la carte du lieu Taproom Aerofab et trouvez le meilleur itinéraire

