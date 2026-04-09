Salon de Curiosités #12 Oldegar Nantes
Salon de Curiosités #12 Oldegar Nantes samedi 9 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 14:00 – 23:59
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Les Morues Frangées reviennent pour leur 12e édition ! Rendez-vous les 9 & 10 mai 2026 à Oldegar à Nantes pour un week-end de folie, où la créativité débridée et l’esprit rock’n’roll seront à l’honneur. Au programme : une vingtaine de créateurices décalés, , un show burlesque, un dj set et une tombola. Venez faire le plein de curiosités, d’inspirations et de bonne humeur … parce qu’ici, on n’est jamais à court de surprises !
Oldegar Nantes 44000
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