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Salon de Curiosités #12 Oldegar Nantes

Salon de Curiosités #12 Oldegar Nantes

Salon de Curiosités #12 Oldegar Nantes samedi 9 mai 2026.

Lieu : Oldegar

Adresse : 11 Rue de Richebourg , Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 14:00 – 23:59
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Les Morues Frangées reviennent pour leur 12e édition ! Rendez-vous les 9 & 10 mai 2026 à Oldegar à Nantes pour un week-end de folie, où la créativité débridée et l’esprit rock’n’roll seront à l’honneur. Au programme : une vingtaine de créateurices décalés, , un show burlesque, un dj set et une tombola. Venez faire le plein de curiosités, d’inspirations et de bonne humeur … parce qu’ici, on n’est jamais à court de surprises !

Oldegar Nantes 44000
https://www.facebook.com/p/Les-morues-frang%C3%A9es-100049460150623/


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