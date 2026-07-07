AGENDA · Les Houches
Initiation Zumba en plein air Les Houches
jeudi 6 août 2026 · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Initiation Zumba en plein air
Place du village Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Venez découvrir la Zumba avec une prof surmotivée !
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Place du village Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes altimove74@gmail.com
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English :
Come discover Zumba with a super-enthusiastic instructor!
L’événement Initiation Zumba en plein air Les Houches a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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