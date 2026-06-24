Naissance des étoiles et des planètes une histoire cosmique des origines de la vie Espace Animation Les Houches
Naissance des étoiles et des planètes une histoire cosmique des origines de la vie Espace Animation Les Houches lundi 13 juillet 2026.
Les Houches
Naissance des étoiles et des planètes une histoire cosmique des origines de la vie
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Conférence publique de L’École de Physique des Houches
Présentée par Anaëlle Maury (Professeur ICREA, chercheur à l’ICE-CSIC, Espagne) et Valentin Le Gouellec (Postdoctorant à l’ICE-CSIC, Espagne)
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62
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English :
Public Lecture at the School of Physics in Les Houches
Presented by Annabelle Maury (ICREA Professor, researcher at ICE-CSIC, Spain) and Valentin Le Gouellec (postdoctoral researcher at ICE-CSIC, Spain)
L’événement Naissance des étoiles et des planètes une histoire cosmique des origines de la vie Les Houches a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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