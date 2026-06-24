Partir en livre puzzles et héros Lac des Chavants Les Houches
Partir en livre puzzles et héros Lac des Chavants Les Houches mercredi 8 juillet 2026.
Les Houches
Partir en livre puzzles et héros
Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Le festival de littérature jeunesse Partir en livre est de retour pour sa 12e édition sur le thème Nos petits et grands héros
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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 65 08 biblioleshouches@cc-valleedechamonixmb.fr
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English :
The Partir en livre children’s literature festival is back for its 12th edition, with the theme Our Heroes, Big and Small
L’événement Partir en livre puzzles et héros Les Houches a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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