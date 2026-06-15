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Limitless Days Lac des Chavants Les Houches

Limitless Days Lac des Chavants Les Houches vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Lac des Chavants

Adresse : 148 allée des dilligences

Ville : 74310 Les Houches

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Les Houches

Limitless Days

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 11:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Une opportunité pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite de pratiquer gratuitement les sports de montagne.
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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   accessmontblanc@gmail.com

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English :

An opportunity for people with disabilities and limited mobility to participate in mountain sports for free.

L’événement Limitless Days Les Houches a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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