Limitless Days Lac des Chavants Les Houches
Limitless Days Lac des Chavants Les Houches vendredi 3 juillet 2026.
Les Houches
Limitless Days
Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 11:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Une opportunité pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite de pratiquer gratuitement les sports de montagne.
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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes accessmontblanc@gmail.com
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English :
An opportunity for people with disabilities and limited mobility to participate in mountain sports for free.
L’événement Limitless Days Les Houches a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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