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Cinéma Nous l’Orchestre Espace Animation Les Houches

Cinéma Nous l’Orchestre Espace Animation Les Houches dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Espace Animation

Adresse : 27 pl de la Mairie

Ville : 74310 Les Houches

Département : Haute-Savoie

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 5.5 5.5 5.5

Les Houches

Cinéma Nous l’Orchestre

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Nous l’Orchestre de Philippe Béziat France 2026 Durée 1h30 Documentaire
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62  info@cinegrandsoir.fr

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English :

Nous l?Orchestre by Philippe Béziat France 2026 Running time 1h30 Documentary

L’événement Cinéma Nous l’Orchestre Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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