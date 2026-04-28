Cinéma enfants Les contes du pommier Espace Animation Les Houches
Cinéma enfants Les contes du pommier Espace Animation Les Houches mercredi 17 juin 2026.
Les Houches
Cinéma enfants Les contes du pommier
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Les contes du pommier de Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Sukup Slovaquie, Slovénie, République tchèque, France 2026 Durée 1h10 Film d’animation
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
Tales from the Apple Tree by Patrik Pass Jr, Jean-Claude Rozec, David Sukup Slovakia, Slovenia, Czech Republic, France 2026 Running time 1h10 Animated film
L’événement Cinéma enfants Les contes du pommier Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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