Cinéma enfants Les contes du pommier Espace Animation Les Houches

Les Houches

Cinéma enfants Les contes du pommier

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les contes du pommier de Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Sukup Slovaquie, Slovénie, République tchèque, France 2026 Durée 1h10 Film d’animation

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

Tales from the Apple Tree by Patrik Pass Jr, Jean-Claude Rozec, David Sukup Slovakia, Slovenia, Czech Republic, France 2026 Running time 1h10 Animated film

L’événement Cinéma enfants Les contes du pommier Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc