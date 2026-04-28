Cinéma Sauvons les meubles Espace Animation Les Houches

Les Houches

Cinéma Sauvons les meubles

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Sauvons les meubles de Catherine Cosme avec Vimala Pons, Yoann Zimmer, Guilaine Londez

France 2026 Durée 1h26

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

Sauvons les meubles (Let’s save the furniture) by Catherine Cosme with Vimala Pons, Yoann Zimmer, Guilaine Londez -

France 2026 Running time 1h26

L’événement Cinéma Sauvons les meubles Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc