Cinéma Sauvons les meubles Espace Animation Les Houches
Cinéma Sauvons les meubles Espace Animation Les Houches mercredi 17 juin 2026.
Les Houches
Cinéma Sauvons les meubles
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Sauvons les meubles de Catherine Cosme avec Vimala Pons, Yoann Zimmer, Guilaine Londez
France 2026 Durée 1h26
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
Sauvons les meubles (Let’s save the furniture) by Catherine Cosme with Vimala Pons, Yoann Zimmer, Guilaine Londez -
France 2026 Running time 1h26
L’événement Cinéma Sauvons les meubles Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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