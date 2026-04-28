Spectacle en famille Spectacle de Barbu Portnawak Lac des Chavants Les Houches

Les Houches

Spectacle en famille Spectacle de Barbu Portnawak

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Spectacle de Barbu PORTNAWAK par les Productions Hirsutes Jeune public famille à partir de 3 ans Durée 50 minutes.

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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leshouches.com

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English :

PORTNAWAK by Productions Hirsutes Young audience family from 3 years Duration: 50 minutes.

L’événement Spectacle en famille Spectacle de Barbu Portnawak Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc