UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Houches

Krishnamurti, La Révolution du Silence Espace Animation Les Houches

mercredi 8 juillet 2026 · Espace Animation · Les Houches

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Animation
Adresse
27 pl de la Mairie
Ville
74310 Les Houches
Département
Haute-Savoie
Tarif
4.5 4.5 Tarif réduit

Les Houches

Krishnamurti, La Révolution du Silence

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 22:45:00

Date(s) :
2026-07-08

Film Documentaire Krishnamurti, La Révolution du Silence de Françoise Ferraton 1h19
Jiddu Krishnamurti, David Bohm, André Voisin
Penseur inclassable, la base de son enseignement est la conviction que les mutations fondamentales de de la société …
  .

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 64 32 46  atelier.equithes@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Documentary Film Krishnamurti, The Revolution of Silence by Françoise Ferraton, 1h19
Jiddu Krishnamurti, David Bohm, André Voisin
An unclassifiable thinker, the foundation of his teaching is the conviction that fundamental changes in society…

L’événement Krishnamurti, La Révolution du Silence Les Houches a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

À voir aussi à Les Houches (Haute-Savoie)