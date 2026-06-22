Krishnamurti, La Révolution du Silence Espace Animation Les Houches
mercredi 8 juillet 2026 · Espace Animation · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Krishnamurti, La Révolution du Silence
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 22:45:00
Date(s) :
2026-07-08
Film Documentaire Krishnamurti, La Révolution du Silence de Françoise Ferraton 1h19
Jiddu Krishnamurti, David Bohm, André Voisin
Penseur inclassable, la base de son enseignement est la conviction que les mutations fondamentales de de la société …
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 64 32 46 atelier.equithes@free.fr
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English :
Documentary Film Krishnamurti, The Revolution of Silence by Françoise Ferraton, 1h19
Jiddu Krishnamurti, David Bohm, André Voisin
An unclassifiable thinker, the foundation of his teaching is the conviction that fundamental changes in society…
L’événement Krishnamurti, La Révolution du Silence Les Houches a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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