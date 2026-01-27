[Initiations] Faites du Nautisme Dieppe
[Initiations] Faites du Nautisme Dieppe samedi 6 juin 2026.
[Initiations] Faites du Nautisme
Divers lieux Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Organisée partout en France, sur les côtes, les plans d’eau intérieurs et les rivières, Faites du Nautisme est devenue le rendez-vous nautique incontournable !
Cette grande manifestation est l’occasion rêvée de découvrir la palette des activités nautiques et de rencontrer les acteurs du secteur.
Dans un esprit de convivialité, Faites du Nautisme s’adresse à tous, débutants ou confirmés, jeunes ou moins jeunes, sportifs ou pratiquants d’un jour.
Le programme complet bientôt disponible .
Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 49 contact@dieppetourisme.com
English : [Initiations] Faites du Nautisme
