[Initiations] Faites du Nautisme Dieppe

[Initiations] Faites du Nautisme

Divers lieux Dieppe Seine-Maritime

Organisée partout en France, sur les côtes, les plans d’eau intérieurs et les rivières, Faites du Nautisme est devenue le rendez-vous nautique incontournable !

Cette grande manifestation est l’occasion rêvée de découvrir la palette des activités nautiques et de rencontrer les acteurs du secteur.

Dans un esprit de convivialité, Faites du Nautisme s’adresse à tous, débutants ou confirmés, jeunes ou moins jeunes, sportifs ou pratiquants d’un jour.

Le programme complet bientôt disponible .

Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 49 contact@dieppetourisme.com

