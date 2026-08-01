Initiations gratuites au golf Ammerschwihr
lundi 31 août 2026 · Ammerschwihr
Informations pratiques
Ammerschwihr
Initiations gratuites au golf
Allée du Golf Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-31 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21
Le golf n’aura plus de secret pour vous, venez découvrir ce sport de plein air et apprendre la technique du swing avec un moniteur. Dès 6 ans.
Venez essayer le golf et vivez votre première expérience sur ce parcours ! C’est l’occasion de vous initiez gratuitement entre amis, en famille ou entre collègues à nouvelle activité sportive de plein air.
Un moment de détente et de bien-être dans un cadre magnifique entre vignes et forêts.
Un sport individuel, en pleine nature, en toute sécurité, accessible à tous !
Profiter de 2h d’initiation découverte avec un enseignant diplômé.
Sur inscription, le nombre de place est limité. Possible dès 6 ans. 0 .
Allée du Golf Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 17 30 contact.ammerschwihr@ugolf.eu
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English :
Come and discover this outdoor sport and learn swing technique with an instructor. Ages 6 and up.
L’événement Initiations gratuites au golf Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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