Informations pratiques

Ammerschwihr

Noël au domaine Tempé-Jessel

5 route du Vin Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-26 18:00:00

fin : 2026-12-17 19:30:00

Date(s) :

2026-11-26

Découvrez une cave traditionnelle parée de ses décors de Noël et dégustez 3 accords mets et vins inspirés des spécialités festives.

Plongez dans la magie de Noël en découvrant notre cave familiale, entièrement décorée pour les fêtes. Dans une ambiance chaleureuse et authentique, laissez-vous guider à travers notre cave traditionnelle, où les imposants foudres en chêne racontent l’histoire et le savoir-faire de plusieurs générations de vignerons.

Au fil de la visite, nous partagerons avec vous l’histoire de notre domaine familial et notre passion pour les vins d’Alsace Bio.

Prolongez ensuite ce moment convivial avec une dégustation de 3 accords mets et vins inspirés des saveurs de Noël, soigneusement sélectionnés pour mettre en valeur les traditions gourmandes des fêtes.

Une expérience gourmande et festive à partager en famille ou entre amis, pour vivre toute la magie de Noël au cœur du vignoble alsacien. .

5 route du Vin Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 23 64 vindalsace@tempe-jessel.com

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English :

Discover a traditional wine cellar decked out in its Christmas decorations and enjoy three food-and-wine pairings inspired by festive specialties.

L’événement Noël au domaine Tempé-Jessel Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg