Initiations gratuites au tango argentin IBOS Ibos

Informations pratiques

Ibos

Initiations gratuites au tango argentin

IBOS 12 rue de la Halle Ibos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-25 21:15:00

Date(s) :

2026-09-11

Le festival Tarbes en Tango attire chaque année de très nombreux danseurs de toute l’Europe, voire au-delà, alors pourquoi pas vous l’année prochaine ?

Donc après l’avoir regardé, aperçu, venez le vivre avec nous, et d’abord le découvrir à l’occasion d’initiation au tango gratuites !

RENDEZ-VOUS les vendredis 11, 18 et 25 septembre de 20h à 21h15 !

Et si vous souhaitez vous inscrire pour l’année (infos tarifs sur demande), sachez que les cours et pratiques ont lieu chaque vendredi à partir de 19h30.

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IBOS 12 rue de la Halle Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 76 61 45 tangueando.ibos@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year, the Tarbes en Tango festival attracts a large number of dancers from all over Europe and beyond—so why not join us next year?

So after watching it and getting a glimpse of what it’s like, come experience it with us—and start by discovering it through our free tango intro classes!

JOIN US on Fridays, September 11, 18, and 25, from 8:00 PM to 9:15 PM!

And if you’d like to sign up for the year (pricing information available upon request), please note that classes and practice sessions take place every Friday starting at 7:30 p.m.

L’événement Initiations gratuites au tango argentin Ibos a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Tarbes|CDT65