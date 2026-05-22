Initiations Sculptures sur bois RD 25 Lieu-Dit La Coubre La Tremblade
Initiations Sculptures sur bois RD 25 Lieu-Dit La Coubre La Tremblade mercredi 1 juillet 2026.
La Tremblade
Initiations Sculptures sur bois
RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-26 13:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Animations Sculpte ton empreinte au pied du Phare de la Coubre tous les mercredis de juillet et aout dans le jardin de l’ancienne maison du gardien du phare.
Renseignements et réservations auprès de Julien Chevreux 06 74 19 37 21
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RD 25 Lieu-Dit La Coubre Phare de la Coubre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 37 21 pharedelacoubre@latremblade.fr
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English :
Sculpte ton empreinte activities at the foot of the Coubre lighthouse every Wednesday in July and August in the garden of the former lighthouse keeper’s house.
Information and reservations with Julien Chevreux: 06 74 19 37 21
L’événement Initiations Sculptures sur bois La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-22 par Mairie de La Tremblade
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